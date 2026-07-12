Vous ne pourrez pas dire que nous n’êtiez pas avertis…

juillet 11th, 2026

Hier, la France a colonisé L’AFRIQUE. Aujourd’hui, l’Afrique colonise LA FRANCE.

Vous ne pourrez pas dire que nous n’êtiez pas avertis…

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