Black Face…l’île de La Réunion remet une couche Eh oui ça semble incroyable. 10 jours après la célébration de l’abolition de l’esclavage, les reunionnais, les français les plus français de #France, se mettent en mode #Griezmann.

Organisée par Aurélia Mengin, MEME PAS PEUR, le Festival International du Film fantastique de la #Réunion sera de retour pour une huitième édition.

Est-ce un manque chronique de créativité ? Est-ce une envie de provoquer sur une île où les noirs ont du mal à montrer patte blanche ? Bonnes questions. Une seule chose est sûre on est en plein dans le #blackface…Coupe afro façon nids de bélier pour faire cheveux crépus, blanches grimées en noires et lèvres rouges. Sans commentaire mais comment taire ?