C'est aujourd'hui !!!!

Prix TERRITORIA 2017 : Faire confiance à l'intelligence territoriale.

Créé par l’Observatoire national de l’innovation publique, le prix Territoria récompense depuis 1986 les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des communes, départements, régions, EPCI, EPL... français et européens, quel que soit leur nombre d’habitants, dans chacun de leurs domaines d’intervention.



La Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud obtient la médaille d'argent dans le domaine de la "Transition numérique" avec le Relais de Services Publics, PLUS.



