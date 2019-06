La soirée de lancement du troisième roman de la Princesse Anne de Bourbon Siciles a eu lieu chez Maxim’s à l initiative de Pierre Cardin, membre de l’Institut.

Malgré le vent, la pluie et les embouteillages parisiens, plus de 150 personnes se sont réunis autour de l’auteure.

Des pontes de la mode, comme Josephus Thimister ou Pascal Millet, du show business comme Cyrielle Claire ou Yves Lecoq, des ténors du barreau comme Frédérique Pons, François Gibaut, Nathalie Carrere d’Encausse et même Isabelle Coutempere, l’épouse du célèbre vénézuélien, Carlos.

Bien entendu des membres de la famille royale dont la Comtesse de Paris, veuve récemment d’Henri, le célèbre Comte de Paris qui a tenu à être présente bien qu’en chaise roulante. Le Prince Faycal de Tunisie, la Princesse Nesserine d’Égypte, la Princesse Maria Pia de Savoie….

Mais aussi bien entendu une joyeuse bande de martiniquais parmi laquelle on comptait la chanteuse Marie Josée Alie, l’assistante parlementaire de Serge Letchimy, Marie-Michelle Darsières, le grand anthropologue Francis Affergan et son épouse et pour couronner le tout l’inénarrable Président de l Assemblée Territoriale de #Martinique Claude Lise et son épouse.

Punch et boudins circulaient en veux tu en voilà dans une ambiance chaleureuse et amicale.

Tous ont eu droit à une dédicace personnalisée.

Même si le soleil se cache, (aux éditions l’Archipel) est le titre très saganien de ce nouvel ouvrage qui raconte une histoire vraie dont la thématique peut se résumer à la question suivante :

L’amour peut-il survivre à l’injuste ?

Le roman sera en librairie à partir du 12 juin en France et à partir du 20 juin en Martinique, Guyane et Guadeloupe.

Les premiers lecteurs ont tous été impressionné par la puissance romanesque, le style et le talent de conteuse qui consacre son talent d’ écrivain. Un roman brûlant à lire au chaud ou sur sable tiède.