Pourquoi Catherine Conconne a t-elle moins de couilles que Jean-Baptiste Patoulet et Emmanuel de Reynal réunis ?

Quand la duplicité vous tiraille! Catherine « Cathou » Conconne , sénatrice de la #Martinique, réjouit les uns et les autres de ses grandes envolées lyriques au perchoir incantatoire du Sénat. Le gouvernement ceci, le gouvernement cela…Tout le monde est content, koké pa palé pa palé pa di ayen…jwi. Elle scande, on la voit, même les docteurs cubains, même le sénateur de Guadeloupe Dominique Théophile qu’elle ne cite nulle part la kiffent désormais !

Mais, puisque le PPM- EPMN & co paka mété tout zé yo adan an menm pannié, ils ont décidé de faire du véglaj. Comme pour les élections européennes d’ailleurs. Officiellement on vote à gauche mais officieusement et en subliminal, pour soi-disant barrer la route au RN ex FN, on appelle aussi à voter pour la droite présidentielle. Du macronisme pur jus de couilles ! La stratégie du « en même temps » Bref, hier, 12 juin 2019, discours de politique général du Premier Ministre, Edouard Philippe. Une heure de nouvelles promesses mises au vote, celui de la confiance.

Le 1er Ministre rappelle que le clivage gauche droite existe et que lui, est issu de la droite. Il dit aussi qu’il garde le cap. Que les salariés devront travailler plus longtemps, que les chômeurs seront moins indemnisés, que le graal c’est le travail (pays au 5,6 millions de demandeurs d’emploi, pour moins de 1millions d’emplois disponible) et que l’écologie c’est bien mais que l’industrie et l’agro-industrie intensive financée par la PAC ( Politique Agricole Commune) c’est mieux !

Sergio n’est pas là, Josette vote contre, pour lui et pour elle !! Oufff! Phiphi le trésorier adjoint de la Mission Locale du Sud aussi !! Les sénateurs eux, votaient , aujourd’hui, 13 juin: Confiance ou pas confiance en ce gouvernement ?

Cathou et Mowis Antis le versaillais franciscain, siègent au groupe PS ( Parti socialiste) et apparentés. Ils sont donc dans l’opposition au gouvernement.

Qu’ont-ils décidé? Eh bien, Mowis a voté contre la confiance !! Et quand on voit la gestion des sargasses, de la santé, de l’école, de l’économie, de la fiscalité, de l’écologie, de ce gouvernement, on est tenté de l’en remercier. Il est parfois cohérent. Mais Cathou, qui fustige ce gouvernement aveugle et sourd à longueur de journée? Qu’a t-elle voté? Elle s’abstient ! Piskè sé sa yo vréyé’w fè. Ou wè’y ou pa wè’y ! Pas de discipline de parti ! Elle est libre, libre comme l’eau, libre comme un rémora, comme l’eau de mer. Libre comme un rémora dans l’eau de mer. Pourquoi? Just Djee Zeus knows ! Attendrait elle un Secrétariat d’Etat d’un hypothétique remaniement ? Son Hayot de Nanard a t-il encore ses entrées au Palais de L’Élysée comme à l’époque de Sarkozy ? Bonne question.

http://www.senat.fr/scrutin-public/2018/scr2018-150.html