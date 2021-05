14h45, nouvelle éruption explosive de la Soufrière de St Vincent. (live)

17h06 Plusieurs navires en approche pour l’évacuation

Le Carnival Legend, Carnival Paradise et le Celebrity Reflection arrivent

16h22 Un flux d’informations en direct

16h19 La carte du nuage de poussières

16h15 Vidéo de La seconde explosion du jour

Vu de Kingston

16h04 Le nuage vu de l’espace

16h00 Le nuage vu de Vieux Fort à Sainte Lucie

15h32 Point presse du gouvernement de Sainte-Lucie (Anglais)

15h30 : Quatre paquebots envoyés en renfort pour l’évacuation par la Royal Caribbean

Eruption vue de l’espace

