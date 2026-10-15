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American Airlines AA2691 Miami (MIA) → Fort-de-France (FDF)...il y a t-il 15 culottes dans l'avion ?

Par Gilles DEGRAS
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Un Airbus A319 pour quinze passagers ?

Ce jeudi 15 octobre 2026, le vol concerné est le AA2691, assuré par American Airlines entre l’aéroport international de Miami et l’aéroport Martinique Aimé-Césaire.

L'avion ...c'est un Airbus A319, un appareil dont la configuration commerciale peut accueillir environ 128 passagers. Là, il y en a 15. Plus l'équipage. cela représenterait un remplissage de l’ordre de 12 %. Soit un niveau particulièrement bas pour un vol commercial.

Nous avons tenté de joindre Gaétan Paderna du Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) pour avoir son avis sur cet étonnant taux de remplissage mais le sieur, en tant qu'expert de trail et de sports extrêmes, est actuellement en "mission" à l'île de La Réunion pour découvrir le Grand Raid La diagonale des fous.

Sans commentaire mais comment taire ?

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