BOYO OU PA BO YO ?

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BOYO J - 6. 😑😑😑

A l'attention des responsables des chambres consulaires et réseaux économiques, des secteurs de la grande distribution, du BTP, des banques et du tourisme ainsi que des grandes infrastructures de la Martinique

Mesdames et Messieurs,

Comme vous le savez, un appel à perturber le territoire a été lancé par le RPPRAC pour le 19 octobre. S'il est encore trop tôt pour savoir quelles seront précisément la nature et l'ampleur de la mobilisation, le préfet a d'ores et déjà pris les dispositions pour mettre en alerte les forces de sécurité intérieure et disposer des moyens nécessaires à leur action. De votre côté, nous vous recommandons de faire preuve d'anticipation et de vigilance à la fois sur la mise en sécurité de vos installations et si besoin de vos collaborateurs.

Afin de tirer les enseignements de la crise de 2024, la préfecture sera à compter de ce jour en contact permanent avec le monde économique - par mon intermédiaire - afin de diffuser et recueillir les informations qui peuvent nous être utiles collectivement. En revanche, toute situation d'urgence devra impérativement être signalée via le numéro d'appel d'urgence 17, qui vous mettra en relation directe avec les forces de police ou de gendarmerie, seules à même d'intervenir immédiatement, sous réserve de leurs capacités opérationnelles.

Soyez assuré(e)s de l'engagement du préfet et de tous les services de l'Etat dans les jours à venir.

Aurélien ADAM, secrétaire général de la préfecture