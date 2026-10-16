Cécile LALOUX rectrice de Martinique, boucaner les enfants pour mieux les conserver

En Martinique, on boucane la viande et le poisson par tradition. À lire la réponse du rectorat aux lycéens, la recette fonctionne aussi pour les institutions… une épaisse fumée de concertations, une pincée de groupes de travail, un calendrier de réunions. Et hop ! l’espoir de conserver intact le cadre qui craque.
Souvenons nous d’abord, c’était en 2021…
Là-bas on l’appelle l’été indien
Mais c’était tout simplement le nôtre...
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