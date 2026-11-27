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27 novembre 2026. Bagay cho sur les loulous de la société factice de Martinique.

C'est la gastro-entérite du nord au sud de l'île chère à Émia Eriasec.

Les médias du territoire ne savent plus comment gérer le transit intestinal qui rime avec anal. Eh oui...le caca lâche car on est dans la merde.

Novembre n'est plus rose. On est dans le rouge.

Les populations ne peuvent plus s'entendre. Les oreilles écoutent le bruit des douilles.

Depuis le 21 novembre 2026, informer égale taire.

Un commissaire de justice se suicide, un notaire est mis en garde à vue durant 48 heures pas un mot sur RCI, Martinique La1ère, ATV, France-Antilles Zouk TV, KMT et Fusion.

Même le courageux et yogi

Eddie "SMTVD" Marajo n'ose l'hypnose nasale.

À force de sucer la queue de tout le monde, la presse en Martinique perd son libre arbitre. Le rond central est en phase avec anal.

Ça sent le foutre. Ça sent le foot. Ça sent le Maroc. Bravo le Sénegal. À d'accord mais également à Dakar. Carton jaune.

Aussi, le nom du chanteur circule avec la fameuse phrase sanitaire et surtout hypocrite."Les auditions viennent tout juste de débuter et les personnes concernées restent présumées innocentes".

Une chose est sûre ce n'est pas Pierre Perret. Ce n'est pas Patrick Sébastien.

Nous à Bondamanjak on admire, on mire cette sociéte d'enculés-es. Ce chancre factice qui singe le rêve d'un vivre ensemble pian à grands coups de "ça va ?" Et de "bisous". Et de tjek sans provisions.

On a les noms. Mais on remet le ballon. On ne veut plus jouer à ce jeu à la con qui sent plus le foutre que le foot.

Allez vous faire...