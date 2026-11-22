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Non. Vous ne nous ferez pas croire que les journalistes de Martinique (la première référence caribéenne en matière d'investigation) sont des comiques. Jamais.

Arrêtez ça. Ça suffit.

Franck Zozor, Pedro Monerville, Karen Catusso, Claude Gratien et surtout Jean-Claude Samyde méritent un respect sans faille.

Tout comme Philippe "Le faux Yale de Foyal" Diser, le journaliste municipal de RCI. Ces incorruptibles sont les garants de notre démocratie participative. Vive Antoine Crozat.

Aussi, personne n'a le droit de dire que le coffre du SERMAC c'est une CAISSE NOIRE.

On peut le penser mais le dire. Non. C'est tabou. Comme le gombo est combo.

Un coffre véritable GAB créole qui contenaitt 145 000 euros après 7 ans peut très bien avoir eu à voir circuler 800 000 euros.

Un véritable trésor de pirates que le Trésor Public doit considérer comme un butin, une épargne anba fey.

Au fait qui avait accès à ce coffre en 2019 ?

Bonne question. À suivre...