Grosse tension à Martinique La 1ère...Franck Zozor et Fabrice Théodose appelleraient au calme

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GARDE À VOUS !

LE ROI EST DÉCORÉ !

CSA-CGT Martinique

Dans un article paru sur le site web de Martinique la 1ère le 10 octobre dernier on apprend que plusieurs Martiniquais ont été récompensés par le préfet de Martinique pour leur engagement ultramarin. PEP-LA DI SÉ LUIL D’OLIV’ !

LA MAFIA AN LIVRÉZON

SÉ KOUT LABALÈT AN TÈT

À y regarder de plus près parmi les 34 récipiendaires figurent un certain Alain P.

Non ce n’est pas un KOKO POU ZABRIKO c’est bien notre KOKO qui est monté asou lestrad pour faire accrocher au revers de sa veste un GWO breloque !

SÉ KOUT LABALÈT AN TÈT, car, comment peut-on imaginer qu’un directeur de l’information garant de l’indépendance de la rédaction accepte de recevoir une récompense de l’état.

Pourquoi pas une Porsche livrée à la tour Lumina ?

Dire non revenait simplement à appliquer les cours de déontologie de la plus mauvaise école de journalisme.

SÉ KOUT LABALÈT AN TÈT car, en plus de se faire décorer, il assure l’auto-promo en rédigeant lui-même l’article. OU TANN’ MWEN DIW !!!

SÉ KOUT LABALÈT AN TÈT car, quand la rédaction dit au monsieur I PA FÈT, en monarque, il répond « je n’ai rien demandé. »

SÉ ANTÉTÉ OU ANTÉTÉ ?

PIS OU PA KA TANN’

PIS OU PA KA KONPWANN’

En acceptant ce présent Monsieur le DCI

* Vous vous mettez au service de celui qui vous l’a offert.

* Vous jetez les journalistes qui travaillent sous votre responsabilité à la vindicte populaire. Que dire à nos publics lorsque, qu’à raison, ils nous diront « votre chef vous demande de faire ce que l’état veut » ?

À quelques mois de l’élection présidentielle, accepter un tel cadeau relève à minima de la faute morale !

OU KONPWANN’ SA FINI ?

NON ! SÉ DÈYÈ KOUYONNAD KI NI KOUYONNAD !

Nos chers rédacteurs en chefs ont oublié de valider les contrats des pigistes !

MI BEL BAKANNAL !

SA KI PA BON POU ZWA

PA BON POU KANNA

Ceux qui sont dans des situations précaires ne devraient pas être payés de leur quinzaine de travail. Au moment même où : Prendre ta tite vwatir pou alé travay, ka kouté pli chè ki sa yo ka baw la fen mwa-a

ZÒT PÉ DI SA ZÒT LÉ MWEN KA FÈ SA MWEN LÉ !

La conférence de rédaction, moment d’expression libre et de partage des avis ne l’est plus lorsque le monarque est présent.

En effet, lui faisant remarquer la situation difficile dans laquelle nos collègues risquent de se retrouver, le DCI préfère répondre que ce n’est pas le lieu pour en parler, alors que juste avant il a procédé à un recadrage sur l’utilisation du matériel de la rédaction.

SE LOTO-A EPI SE KAMERA-A NI PLIS VALE KI SE MOUN-LA KI KA TRAVAY EPIW ?

Sachez monsieur le DCI, ROI AUTOPROCLAMÉ, qu’une équipe peut fonctionner sans chef, mais qu’un chef ne peut pas fonctionner sans son équipe !

NOU PARÉ BAW !

LA CSA-CGT NE VOUS LAISSERA PAS FAIRE !!

Fort-de-France, le 14 octobre 2026