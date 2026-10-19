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Lire la vidéo Vidéo hébergée par YouTube. En cliquant, vous acceptez le chargement du lecteur YouTube. Kalash est-il dans le collimateur de la France ?

Le chanteur KALASH est-il dans le collimateur de la FRANCE le pays des doigts dans l'homme noir ? Les éléments qui se trouvent dans cette vidéo permettent une interrogation inquiétante.

Dans une vidéo publiée sur Snapchat, le chanteur Kalash de son vrai nom Kevin Valleray dénonce ce qu'il considère comme une surveillance et une intimidation de la part des autorités.

Il affirme être fiché comme extrémiste

Dans sa publication, Kalash explique :

« Le gouvernement m'a collé une fiche d'extrémiste par rapport à mes prises de position dans le combat contre la vie chère. Ça me met dans une pièce isolée et contrôle automatique dès que je me déplace. »

Il montre notamment un document présenté comme une fiche issue du Fichier des personnes recherchées (FPR).

Sur ce document, on distingue une référence à des troubles à l'ordre public et à la sécurité publique.

Il dénonce des contrôles systématiques

Kalash affirme que, depuis deux ans, il est automatiquement placé dans une pièce à chaque déplacement pour subir des contrôles.

Le document présenté comporte plusieurs mentions :

« S13 – Contrôle approfondi » : les agents sont invités à vérifier la situation de la personne, à recueillir des renseignements et, si possible, à photographier ses documents de voyage.

Motif indiqué : « Individu en lien avec la mouvance d'ultra-gauche radicale », susceptible de se déplacer en France et à l'étranger et de commettre des actes violents.

Type de recherche : « Troubles à l'ordre public et à la sécurité publique ».

Une autre instruction est notable : les agents ne doivent pas informer l'intéressé de l'existence de cette fiche.

À suivre

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