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La Collectivité Territoriale de Martinique en mode coulis de fraise alors le nègre négocie aussi. Jeudi 1er octobre 2026, en début de soirée, Serge Letchimy le digne héritier d'Émia Eriasec était au Lamentin. Pas à l'aéroport Aimé Césaire mais dans un bureau à Place d'Armes car il avait rendez-vous avec le directeur de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale. Un rdv de nuit pour être discret car le sujet nuit à ses jours. Et rend les siennes blanches.

En effet, il était là pour tenter de négocier un échéancier pour payer les cotisations sociales que la CTM doit à la CGSS. Seul hic, cette dette qui a pris de la hauteur ne peut être réglée qu'en une seule fois. Oups. À suivre.