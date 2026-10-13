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La députée Béatrice Bellay offre à Aimé Césaire la plaque d'un retour au pays fatal
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La députée Béatrice Bellay offre à Aimé Césaire la plaque d'un retour au pays fatal

Par Gilles DEGRAS
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La député de Martinique Béatrice Bellay à l'initiative de la démarche, offre à Aimé Césaire une place de choix dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française.

Serge Letchimy doit être furax, lui qui est plus que jamais à côté de la plaque.

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Béatrice Bellay offre une plaque à Aimé Césaire

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