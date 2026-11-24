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Lundi 23 novembre 2026, à Sceaux, la Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management) de l'Université Paris-Saclay est bloquée. Pas beaucoup de français de souche dans cette structure dédiée au savoir. Pourtant les forces de "l'ordre" arrivent à séparer l'ivraie du bon grain. Résultats. 4 étudiants embarqués en 8 minutes.

Essentiellement des noirs et des arabes.

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