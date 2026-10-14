Lycées en France... "Nos maux prennent la parole".
Les pancartes portées par les lycéens sont les fruits amers des deux mandats d'Emmanuel Macron.
Deux mandats. 8 ministes de l'Éducation Nationale. Comme quoi le kumquat.
Lycées en France... "Nos maux prennent la parole".
Les pancartes portées par les lycéens sont les fruits amers des deux mandats d'Emmanuel Macron.
Deux mandats. 8 ministes de l'Éducation Nationale. Comme quoi le kumquat.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.
Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.