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Lycées en France : "Nos maux prennent la parole"
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Lycées en France : "Nos maux prennent la parole"

Par Gilles DEGRAS
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Lycées en France... "Nos maux prennent la parole".

Les pancartes portées par les lycéens sont les fruits amers des deux mandats d'Emmanuel Macron.

Deux mandats. 8 ministes de l'Éducation Nationale. Comme quoi le kumquat.

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