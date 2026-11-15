 Aller au contenu principal
MÉLENCHON, « DIGNE HÉRITIER DE JEAN-MARIE LE PEN » : THIBAULT DE MONTBRIAL SORT L'INEPTIE DE L'ANNÉE
Politique

MÉLENCHON, « DIGNE HÉRITIER DE JEAN-MARIE LE PEN » : THIBAULT DE MONTBRIAL SORT L'INEPTIE DE L'ANNÉE

Par Gilles DEGRAS
Partager :

Invité du « Grand Rendez-vous » de CNews, Europe 1 et Les Échos, ce dimanche 15 novembre 2026, Thibault de Montbrial, avocat et président du mouvement Concorde, n'a pas fait dans la nuance lorsqu'il a été question de Jean-Luc Mélenchon et de la présidentielle de 2027.

Ses propos sont particulièrement explicites tout en frayant grandement avec l'ineptie.

À propos de l'antisémitisme, il qualifie Jean-Luc Mélenchon de « digne héritier de Jean-Marie Le Pen ».

Une accusation politique particulièrement lourde voire lunaire, qui vise à établir une filiation entre le dirigeant insoumis et l'ancien président du Front national.

Dans le même entretien, Thibault de Montbrial affirme que le Rassemblement national « n'a plus rien à voir avec le FN d'hier ». (Sic).

Et lorsqu'il est interrogé sur l'hypothèse d'un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, sa réponse ne laisse aucune place au doute :

« Il faut tout faire pour éviter que la France insoumise gagne l'élection présidentielle. Donc dans ce cas-là, sans aucune hésitation, je voterai pour Marine Le Pen. »

Voilà qui a le mérite de la clarté.

D'un côté, un RN présenté comme ayant rompu avec son passé. De l'autre, un Jean-Luc Mélenchon renvoyé à l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen, sur la question de l'antisémitisme.

Thibault de Montbrial ne se contente donc pas de choisir son camp dans une éventuelle confrontation électorale. Il propose une lecture radicale de l'affrontement politique à venir.

La présidentielle de 2027 se dessine aussi dans ces mots : la diabolisation de l'un, la dédiabolisation de l'autre.

Le débat est ouvert. Décidemment l'empire français vit l'an pire.

Suivre la chaîne Bondamanjak sur WhatsApp  : https://whatsapp.com/channel/0029Vakcv0o3GJOtdugO8P1R

Partager cet article

Partager :

À lire aussi

Jean-Luc Mélenchon en Martinique en décembre 2026
Politique

Jean-Luc Mélenchon en Martinique en décembre 2026

Gilles DEGRAS
Emmanuel Macron fera un touch-and-go créole le 12 décembre 2026 en Martinique
Politique

Emmanuel Macron fera un touch-and-go créole le 12 décembre 2026 en Martinique

Gilles DEGRAS
Peau blanche et masques noirs
Politique

Peau blanche et masques noirs

Gilles DEGRAS
Collectivité Territoriale de Martinique : avons-nous oublié ce que nous avons conquis ?
Politique

Collectivité Territoriale de Martinique : avons-nous oublié ce que nous avons conquis ?

Gilles DEGRAS

Commentaires

Connectez-vous pour laisser un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir.