MÉLENCHON, « DIGNE HÉRITIER DE JEAN-MARIE LE PEN » : THIBAULT DE MONTBRIAL SORT L'INEPTIE DE L'ANNÉE

Politique

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Invité du « Grand Rendez-vous » de CNews, Europe 1 et Les Échos, ce dimanche 15 novembre 2026, Thibault de Montbrial, avocat et président du mouvement Concorde, n'a pas fait dans la nuance lorsqu'il a été question de Jean-Luc Mélenchon et de la présidentielle de 2027.

Ses propos sont particulièrement explicites tout en frayant grandement avec l'ineptie.

À propos de l'antisémitisme, il qualifie Jean-Luc Mélenchon de « digne héritier de Jean-Marie Le Pen ».

Une accusation politique particulièrement lourde voire lunaire, qui vise à établir une filiation entre le dirigeant insoumis et l'ancien président du Front national.

Dans le même entretien, Thibault de Montbrial affirme que le Rassemblement national « n'a plus rien à voir avec le FN d'hier ». (Sic).

Et lorsqu'il est interrogé sur l'hypothèse d'un second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, sa réponse ne laisse aucune place au doute :

« Il faut tout faire pour éviter que la France insoumise gagne l'élection présidentielle. Donc dans ce cas-là, sans aucune hésitation, je voterai pour Marine Le Pen. »

Voilà qui a le mérite de la clarté.

D'un côté, un RN présenté comme ayant rompu avec son passé. De l'autre, un Jean-Luc Mélenchon renvoyé à l'héritage politique de Jean-Marie Le Pen, sur la question de l'antisémitisme.

Thibault de Montbrial ne se contente donc pas de choisir son camp dans une éventuelle confrontation électorale. Il propose une lecture radicale de l'affrontement politique à venir.

La présidentielle de 2027 se dessine aussi dans ces mots : la diabolisation de l'un, la dédiabolisation de l'autre.

Le débat est ouvert. Décidemment l'empire français vit l'an pire.

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