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Où Laloux
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Où Laloux

Par Gilles DEGRAS
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Ce dimanche 18 octobre 2026, il est 19h43. Et sauf si je me trompe, je n'ai pas entendu les autorités locales communiquer à quelques heures d'un désordre social envisagé le 19 octobre 2026.

Pas un mot de la rectrice Cécile Laloux.

Pas un mot du préfet Étienne Desplanques.

Pas un mot de Serge Letchimy le président illégal du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique.

Pas un mot de Justin Pamphile le président de l'Association des maires de l'île chère à Émia Eriase.

Pas un mot d'Antoine Crozat notre père à tous.

Pas un mot d'Alexandra Élizé.

Pas un mot de Pascaline Jean-Joseph.

Pas un mot de mon ami Momo.

Seulement des maux crasses qui font démo de ce manque criant voire croissant de démocratie.

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