Rodrigue Théodore : du pilotage automobile à la détention provisoire… un virage judiciaire à haut risque

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La nouvelle qui est tombée comme un katana sur un coco nain fait l'effet d'un coup de frein brutal dans le paysage du sport automobile martiniquais.

Rodrigue Théodore, figure connue des circuits et directeur adjoint du groupe SEEN Environnement, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos.

Il a été interpellé le mardi 10 novembre 2026 et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête menée par l'Office antistupéfiants (OFAST).

Les qualifications pénales évoquées sont particulièrement lourdes :

Importation de produits stupéfiants en bande organisée.

Participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit.

Transport non autorisé de produits stupéfiants.

L'enquête est suivie par un juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lille. Un mandat d'amener a été délivré et un transfert vers l'Hexagone est attendu.

Un personnage aux multiples casquettes

Rodrigue Théodore n'est pas un inconnu en Martinique. Son engagement dans le sport automobile est bien identifié. Il préside également l'ASA Tropic, association organisatrice d'épreuves automobiles.

Sa détention intervient à la veille de la course de côte régionale du Diamant, à laquelle il devait participer.

Cette affaire dépasse donc le seul univers sportif. Elle concerne également un cadre dirigeant d'une entreprise connue dans le secteur de l'environnement.

La présomption d'innocence reste impérative

Les accusations rapportées ne constituent pas une déclaration de culpabilité. Rodrigue Théodore demeure présumé innocent tant qu'aucune condamnation définitive n'est intervenue.

Mais une question demeure : quelles sont précisément les circonstances de cette enquête et quelle est l'étendue du dossier instruit par la JIRS de Lille ?

En matière judiciaire, le plus intéressant n'est pas toujours ce que l'on sait déjà. C'est parfois ce que l'enquête n'a pas encore révélé.

À suivre.

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