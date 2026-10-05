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Snack Elizé en Martinique : Pas de viande et toujours pas d'hygiène ...sûrement parce qu'Alexandra...ça l'agace trop ?
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Snack Elizé en Martinique : Pas de viande et toujours pas d'hygiène ...sûrement parce qu'Alexandra...ça l'agace trop ?

Par Gilles DEGRAS
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Les Snack Elizé n'ont pas pas retenu la leçon suite à leur GastroKhoLantaGate du mois d'août 2026 en Martinique.

Les mauvaises bonnes habitudes sont encore gravées dans l'ADN de la structure chère à Alexandra.

Regardez cette vidéo maison. D'entrée on peut voir une main sans gant mettre en place un steack douteux. Bonjour l'hygiène.

À la prochaine "épidémie" la préfecture de l'île factice va devoir pondre un communiqué peu crédible pour éteindre le feu. Comme quoi le kumquat.

https://vm.tiktok.com/ZN8kRffUB/

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