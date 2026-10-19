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TARA nouvelle reine VICTORIA SECRET?

TARA FALLA — 1,79 m

LE NOUVEAU TOP MODEL EN VOGUE, MADE IN MARIE-GALANTE

Derrière le nom de Tara FALLA se cache Phébée, un mannequin originaire de Marie-Galante, en Guadeloupe. Âgée de 30 ans, mère d’une petite fille, elle a grandi en Guadeloupe jusqu’à ses 9 ans, avant de rejoindre la région parisienne.

Mais malgré la distance, ses racines ne l’ont jamais quittée. La relation fusionnelle qu’elle entretient avec sa grand-mère, chez qui elle passe toutes ses vacances, constitue un lien précieux avec son île natale et nourrit cet attachement profond à son identité guadeloupéenne.

Son destin bascule à l’âge de 18 ans, lorsqu’elle est repérée dans la boutique Sephora des Champs-Élysées par Steeven Jean-Yves Zamor, fondateur et directeur de l’agence YOUR ANGEL. Cette rencontre marque le début d’une carrière prometteuse. Tara fait alors ses premiers pas sur les podiums en participant au défilé Haute Couture de Ralph & Russo, pour la collection automne-hiver 2015.

Dès lors, les opportunités s’enchaînent : défilés, campagnes publicitaires, catalogues et parutions dans la presse. Saison après saison, Tara FALLA séduit les grandes maisons et les marques de luxe par sa présence et son allure.

Aujourd’hui, elle poursuit son ascension dans l’univers de la mode internationale, jusqu’à défiler pour la mythique marque de lingerie Victoria’s Secret, à Los Angeles.

Forte de cette visibilité grandissante, Tara souhaite désormais mettre sa notoriété au service de son territoire d’origine. Son ambition : faire rayonner Marie-Galante et, plus largement, l’archipel guadeloupéen à l’international.

Elle aspire notamment à contribuer au développement de projets écotouristiques destinés à valoriser les richesses de son île, tout en s’investissant dans des initiatives socioculturelles porteuses de sens. À travers ces projets, elle souhaite inspirer la jeunesse locale, encourager les vocations et offrir de nouveaux modèles de réussite à celles et ceux qui manquent parfois de représentation.

Car au-delà des podiums et des projecteurs, Tara porte un message simple et puissant : les rêves n’ont pas de frontières. Une rencontre peut changer une vie. Il faut oser y croire, travailler dur, persévérer et foncer.

De Marie-Galante aux podiums internationaux, Tara FALLA entend bien prouver que l’on peut conquérir le monde sans jamais oublier d’où l’on vient.