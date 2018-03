Affaire CEREGMIA…Tout ce que vous aimeriez savoir sur le rapport de l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENER) sans jamais oser le demander

En avril 2014, l’Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche (IGAENER) remet au Ministère des Finances et des Comptes Publics , au Ministère de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique et au Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, un rapport d’enquête administrative concernant les activités du laboratoire #CEREGMIA au sein de l’Université #Antilles et de la #Guyane.

Nous avons peu nous procurer un exemplaire de ce riche document qui permet de voir plus clair dans cette affaire porte notamment sur un détournement de fonds publics qui s’élève à près de 10 000 000 d’euros.

Ce jour on vous fait découvrir le croustillant sommaire de ce rapport. Ça donne une idée de la suite.

Nous allons ainsi régulièrement vous faire partager le fruit de nos lectures. Une seule chose est sûre, ce mois d’avril ne va pas manquer de piment. A suivre.