Bob Marley aurait eu 72 ans aujourd’hui 6 février 2017

Et, pour célébrer ça, on annonce la découverte d’enregistrements de l’icône, vieux de 40 ans. Le matos était planqué dans la cave d’un hôtel près de Londres où les Wailers avaient été logés dans les 70’s. Une grande partie a pu être récupérée malgré l’humidité, puis re-mastérisée et digitalisée.

Dedans, on trouve des versions de No Woman No Cry, Exodus, Jammin’ et I Shot the Sheriff, enregistrées lors de plusieurs concerts européens, comme au Lyceum de Londres (1975), au Hammersmith Odeon, au Rainbow Londres (1976), ainsi qu’au Pavillon de Paris (1978), qui font se « hérisser les poils du cou ».

Les fans attendent la sortie de ces perles…. que du lourd.

(photo hussein anwar/pa)