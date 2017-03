Quand Emmanuel #Macron voit la #Guyane comme une île on peut penser que sa vision du monde est a géographie variable. 😆😆😆😂😂 Mais les journalistes français ne font pas mieux. Après #France 2, c’est au tour de C News de démontrer que les descendants de colonisateurs ont aujourd’hui de sérieux problèmes de GPS en matière de culture générale. Sur cette capture d’écran, on note que la Guyane se tranforme en #Guyana. Pourtant Google est le cerveau des nuls. Sans commentaire mais comment taire ?