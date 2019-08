Conconne/Letchimy…la guerre est déclarée

Le communiqué sparadrap pondu « officiellement » par Johnny « À l’idée » Hajjar n’a convaincu personne. Même dans son propre parti, les militants ont vomi leurs doutes sur les réseaux sociaux. En sus les deux élus, la sénatrice Catherine Conconne et le député Serge Letchimy démontrent en coulisses que la cassure est franche et réelle.

Lors de la préparation de la fête patronale de Sainte-Marie en #Martinique Cathou a été contacté. Son interlocuteur lui a clairement signifié que la municipalité, comme un seul homme, imberbe, souhaitait sa présence. La miss a accepté l’invitation sans sourciller. Pas de souci dira t-elle avec une voix empreinte de miel et de sirop d’orgeat.

Mais durant l’échange, elle apprend que en…quiquineur Sergio serait également présent. La suite…on la connaît. La favorite de Bernard Hayot a brillé par son absence. Du côté du clan de SL, la vision des choses est malheureusement bòlòfienne. Il n’est…pas…oups…plus …question que ces deux gens se retrouvent sur la même photo. Les lieutenants de l’ancien président du Conseil régional sont catégoriques. On gère l’image. Et cette mesure est rigoureuse.

Qui a raison dans ce game entre chat et souris ? Qui sourit ? Qui rit ? Quels sont les enjeux ? Ah la vache….une seule chose est sûre ça sent le fromage en portions. On va se marrer.

Et comme dirait le philosophe ukrainien Victorio M Bólóf : « Entre ces deux là…un jour ou l’autre, il faudra lutter russe ».