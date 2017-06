Daniel Marie-Sainte est un putain de MENTEUR…au service de la franc-maçonnerie en Martinique

Le Président de l’Espace Sud a le plaisir de vous inviter à participer aux ateliers de concertation relatifs à la mise en place du Contrat Littoral.

Le Contrat Littoral est un outil qui vise à une gestion intégrée et concertée autour du patrimoine commun que constituent l’eau et ses milieux associés. Il devra répondre aux trois orientations suivantes:

Protéger les milieux aquatiques et reconquérir la qualité des masses d’eau ;

Valoriser le potentiel écologique des milieux aquatiques ;

Transmettre un patrimoine naturel de qualité à travers des actions d’éducation au développement durable.



Rendez-vous à l’Espace Sud, avenue des écoles quartier Laugier-97215 Rivière Salée (ancien bât du SICSM) les 9, 16 et 29 juin 2017.



Vendredi 9 juin 2017

Atelier de terrain

8h30-13h30

Thématiques abordées : Prévention des inondations, érosion côtière et pressions sur les milieux aquatiques

Inscription avant le 5 juin 2017– places limitées



Vendredi 16 juin 2017

Atelier sur table

8h-12h30

Thématiques abordées : lutte contre les pollutions en vue de la restauration de la qualité des eaux

Inscription avant le 12 juin 2017



Jeudi 29 juin 2017

Atelier sur table

8h-12h30

Thématiques abordées: Restauration, renaturation, mise en valeur, conservation et sensibilisation des milieux aquatiques et marins.

Inscription avant le 12 juin 2017



Info line : 0696 33 87 09 et 0596 68 10 34



#littoral

#espacesud

#aquatique



#Martinique ... Voir +Voir -

Photo