Un élu de Martinique impliqué dans une affaire d’emploi fictif

Ce jour le Premier ministre français Bernard #Cazeneuve déclare suite à l’affaire des filles de Bruno #Leroux ministre de l’intérieur : « lorsqu’on est attaché à l’autorité de l’État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent ».

Mais le bateau de la déontologie politique prend l’eau. Un violent vent de corruption souffle dans ses voiles et déchire ses toiles qu’on croyait immaculées.

Le mât est mis à mal, la coque craque. Et dans la foulée, on apprend qu’un élu de #Martinique serait lui aussi passé par la case emploi fictif pour rémunérer grassement une femme avec qui il entretenait une relation intime. L’enquête se poursuit et ne tardera pas à arriver à son terme. A suivre.