Fred Lordinot soutient Emmanuel Macron le nouvel héritier d’Aimé Césaire

« Emmanuel #Macron reprend l’ensemble des théories émises par Aimé #Césaire sur l’identité »

Dixit sur Radio Martinique Première Fred Lordinot membre du PPM qui apporte son soutien à l’ancien Ministre de l’économie du gouvernement #Valls. FL était l’invité de Maurice #Violton le 26 janvier et on a pu découvrir un fan dithyrambique du blond candidat à la Présidentielle de 2017….« Le progressiste du 21 ème siècle c’est un progressiste qui doit évoluer qui doit faire comme Emmanuel Macron, dépasser le jeu politique entre la gauche et la droite ».

Seul hic, on ne comprend toujours pas pourquoi Serge #Letchimy n’a pas la fibre de balisier qui croît en Macron comme une pousse de bambou d’un supplice asiatique. C’est bizarre. Sergio, pour la place de ministre… tu vas te faire doubler par Fred…Lord a Bercy.