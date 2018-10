Il était une foi…Nelson Mandela

Quand Nelson _Mandela étudiait le Droit à l’université, un professeur blanc, dont le nom de famille était Peters, le détestait intensément._

_Un jour, M. Peters déjeunait à la salle à manger quand Mandela est venu avec son plateau et s’est assis à côté du professeur._

Le professeur lui dit :

_* »Monsieur Mandela, vous ne comprenez pas ? un cochon et un oiseau ne s’assoient pas ensemble pour manger »_*

_Mandela le regarda comme un parent le fait à un enfant grossier et répondit calmement,_

* « Ne vous inquiétez pas professeur, je vais m’envoler » *

Et il est allé et s’est assis à une autre table._

_M. Peters, rougi de colère, décida de se venger._

_Le lendemain, en classe, il a posé la question suivante :

_* »M. Mandela, si vous étiez en train de marcher dans la rue et avez trouvé un paquet, et à l’intérieur étaient un sac de sagesse et un autre sac avec de l’argent, lequel choisiriez-vous? »_*

_Sans hésiter, Mandela a répondu, * »Celui avec l’argent, bien sûr. »

_M. Peters, souriant sarcastiquement lui dit :_

*_ »Moi, à ta place, j’aurais pris la sagesse. »

_Nelson Mandela haussa les épaules et répondit :

_* »Chacun prend ce qu’il n’a pas »*_

_M. Peters, à ce moment était sur le point de réagir, bouillonnant de fureur. Sa colère était/¥ si grande qu’il écrivit sur la feuille d’examen de Nelson Mandela le mot_ « IDIOT » *

& _l’a donné à l’icône de la future lutte._

_Mandela prit la feuille d’examen et s’assit à son bureau en essayant très fort de rester

calme pendant qu’il envisageait sa réponse_

_Quelques minutes plus tard, Nelson Mandela se leva, se dirigea vers le professeur et lui dit d’un ton poli et digne :_

_* »Monsieur Peters, vous avez signé votre nom sur la feuille, mais vous avez oublié de me donner ma note »

Sans commentaire mais comment taire ?