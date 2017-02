Communiqué de l'Espace Sud Le President de l'Espace Sud rappelle qu'il a déjà indiqué, par un message adressé aux citoyens et aux élus du sud, que la Communauté de l'Espace Sud pourra procéder à une baisse des impôts dans le cadre du prochain budget 2017. Il souligne qu'il a toujours répondu à toute demande de rencontre formulée par le comité. Il précise qu'il refuse toute discussion sous la pression et qu'aucune rencontre n'aura lieu tant que les sites de la Communauté demeurent bloqués. Jeudi 25 janvier 2017 ... Voir +Voir -

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier et du mardi 31 janvier au jeudi 02 février 2017, « #ActivonslesSuperpouvoirsduTri » avec #CharlyRCI ! Rendez-vous à proximité des #BornesdeTri. Cette action es...

Martinique Développement organise la première Edition du Salon de l'entreprise les 19 et 20 janvier à MADIANA, à cette occasion l'Espace Sud présentera son offre de services pour les chefs d'entreprises du territoire SUD.



Une conférence de présentation du programme leader animée par l'Espace Sud, CAP nord et Cacem se tiendra le jeudi 19/01/2017 de 13h à 14H15.



La Direction du Developpement Économique de la CAESM tiendra par ailleurs, un stand d' information tout au long du salon.



Porteurs de projets, chefs d'entreprise, venez nombreux recueillir des informations sur le dispositif Leader et l'offre d' accompagnement mise en place.