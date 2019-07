L’Après Césaire ou le massacre d’un héritage

Quand on voit le niveau du Festival culturel de Fort-de-France en #Martinique, œuvre d’Aimé Césaire pour élever la conscientisation du peuple, … et ce qu’il est devenu aujourd’hui … il y a de quoi hurler de douleur !

Au « cénacle », je suis passé au moment où on interrogeait Bernard Lama , champion du monde de football , en même temps que Didier Laguerre. Un maire qui n’a rien à dire et à qui il manque incontestablement une histoire, un charisme. Que peut-il raconter de sa vie ? c’était le thème du « cénacle »… la comparaison est à mourir de rire !

Sans parler des recrutements qui vont de la nullité la plus complète à l’humiliation voulue d’un personnel compétent , mais massacré en interne…Trois DGA recrutés en externe – chèrement rémunérés – là aussi il y a de quoi … pleurer !



L’ère post-césairienne est dramatique : un maire inculte, des employés humiliés, la prise de pouvoir d’une bande de nuls qui ne comprennent rien aux chiffres, et l’acharnement de l’édilité manipulée par un gourou vissé au poste de directeur de cabinet et grand adepte des marabous africains … le dernier en date étant le soi-disant roi du Ghana dont le voyage, logement et victuailles ont été payés aux frais de qui ? … vous contribuables foyalais !

Ce maire qu’il va falloir « déchouké » est complètement inconscient . On dit même qu’il n’a aucun respect pour ses rendez-vous auxquels il arrive avec deux heures , voir trois heures de retard, et surtout qu’il n’a aucune parole ! C’est de l’arrogance . Sergio a payé cher son arrogance que personne n’a oubliée .

Sergio , au lieu de t’acharner à vouloir , an ba fey , reconquerir la CTM par ambition personnelle et désir de vengeance, tu devrais t’occuper de reprendre en mains cette mairie qu’Aimé Césaire, Camille Darsières et Pierre Aliker , n’ont jamais abandonnée . Il est vrai que tu as ni leur génie, ni leur humilité . J’ai même l’impression que si – par hasard – tu reprenais la CTM , tu démissionnerais tout de suite , histoire de montrer qu’en fait , il s’agissait d’un simple désir de vengeance .

Cette mairie doit changer de camp ! Une audit sera faite lorsque Carole sera maire . Qui a touché des primes, qui est devenu Ingénieur hors classe par « copinage » et sans respect du droit, qui a eu de faux emplois , qui usent et abusent de formations en France et ailleurs, chèrement payées . Il se dit aussi que même les nouvelles DGA , se voient déjà remplacer le DGS en partance . La place est enviée. Et la moralité, oubliée …

Didier a simplement oublié que les employés municipaux sont une force et que les humilier n’est pas bon signe.

On reviendra sur le programme du maire Didier Laguerre … là les surprises sont de taille .

A suivre …