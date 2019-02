Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump est entendu au Congrès américain, dans une audition publique. Ce qu’il révèle est hallucinant. Cet avocat a été le « sniper » du Donald pendant des dizaines d’années. L’homme de main chargé des basses oeuvres : intimidations, menaces, coups fourrés… Comme il risque de finir sa vie en prison, Choen a décidé de passer à table : tout révéler sur l’ignoble psychopathe qui dirige la première puissance mondiale. Accrochez vous.

Trump est bien un raciste.

Selon son ex-avocat, Trump pensait vraiment que « les Noirs sont trop stupides pour voter pour [lui] »… qu’aucun « pays gouverné par un Noir n’était un pays fiable » (Alors les USA étaient dirigés par Obama).

Trump est bien un menteur.

Le chèque pour faire taire une maîtresse. Ce matin, Michael Cohen a sorti la copie d’un chèque de 100 000$ signé de Trump pour « remboursement de conseils juridiques »…

Interrogé à de multiples reprises, Donald Trump a toujours nié avoir eu la moindre relation financière avec cette maitresse.

Et pourtant, le chèque en question correspond bien au montant payé par Michael Cohen (qui avait contracté un prêt!) à l’avocat de la maîtresse, Stormy Daniels. Cohen a été simplement l’intermédiaire. Et maintenant il se retourne contre le menteur : « le président des USA a signé un chèque de 100 000$ d’argent trouble, pour payer une star du porno, alors qu’il était candidat, en violation des lois électorales. » dixit l’avocat déchu.

Le plus grave c’est que ce chèque de remboursement date de … aout 2017… alors qu’il est déjà président des USA. On touche là un vrai problème d’éthique.

Trump est un tocard, nul à l’école.

Mégalomane, le Donald fait tout pour masquer ses tares. Ecoutons celui qui le connait le mieux : « Donald Trump m’a chargé de faire disparaitre ses résultats scolaires, pour qu’ils ne soient jamais publiés. » Et de montrer la copie d’une lettre de menace à l’école de Trump ! L’ironie c’est qu’en même temps, le candidat Trump accusait Obama de ne pas montrer ses résultats scolaires… On nage en plein film.

Trump n’aime que lui, pas la Nation.

« Je n’ai jamais entendu dans la bouche de Donald Trump quoique ce soit qui me laisserait penser qu’il aime notre Nation et qu’il souhaite la rendre meilleure. » ça clashe.

… les auditions continuent…