Les Cons Quista Dior

Parfois il ne faut pas écouter le service Marketing.

Dior commence à s’en rendre compte.

Après un lancement désastreux de son parfum « Sauvage » hier vendredi 30 aout 2019, la polémique autour du mot « Sauvage » continue.

Le « problème » pour LVMH (proprio de Dior) c’est que les Amérindiens ont désormais eux aussi fait des études, et qu’ils ont accès à internet. Fini le temps où l’on pouvait pondre des images infamantes depuis son loft Avenue de la Grande Armée. Aujourd’hui les « petits » peuples peuvent réagir dans l’heure et mettre en évidence une exploitation de leur Histoire, de leur culture et de leur souffrances.

Ils étalent leur science, et ça peut faire mal.

L’Histoire enseigne que les moeurs d’hygiène corporelle en Europe vers 1492 n’étaient pas terribles… et que peut-être l’excellence française en matière de parfum viendrait de là…

French and other European explorers were filthy. It is well documented that their stench often preceded them. Bathing practices were discouraged in Europe. It was said you could smell the ship of European men coming 500 miles away before anyone could even see them. #DiorSauvage pic.twitter.com/sh5EMKyIyH