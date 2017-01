Interdit d’entrée aux États-Unis, l’Iran juge insultant et illégal, le décret de Donald Trump.

En appliquant la réciprocité, l’Iran ferme à son tour ses frontières aux ressortissants des E-U.

Les réactions au décret de Donald Trump sont nombreuses à travers le monde et les mobilisations dans les aéroports de plus en plus nombreuses. Toute la journée, des centaines de manifestants ont envahi les abords du Terminal 4 de l’aéroport John F. Kennedy à New York, aux cris de Let them in ! Laissez-les entrer !