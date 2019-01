C’est un lapsus lappé qui donne une visqueuse dimension coïtale au prélèvement à la source prévu par Emmanuel #Macron et son gouvernement. #Martinique La 1ère voit ainsi, en bon presbyte, le mot « source » partir en sucette en sus. Comme quoi quand on prend de la hauteur ça peut foutre les boules et partir en couilles.