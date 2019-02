Martinique : Alfred Marie-Jeanne a reçu Bruno Nestor Azérot

Ce 5 février 2019 a été doublement historique en #Martinique. L’île où on confond pistache et cacahuète notamment à cause de #colbert le père du #codenoir, a fêté pâlement le dixième anniversaire de sa révolution sucrée. Doublement HISTORIQUE car ce jour, Alfred Marie-Jeanne a reçu à la Collectivité Territoriale de Martinique…Bruno Nestor Azérot . Une nouvelle étonnante car on savait que le président du Conseil Exécutif et le maire de la commune de Sainte-Marie n’envisageaient pas de passer des vacances ensemble suite aux déclarations de ce dernier.

Néanmoins le sens politique de ces deux hommes a su prendre de la hauteur comme le conseille souvent un grand philosophe foyalais. Reste à connaître le contenu de ce rendez-vous.

Une seule chose est sûre, conscient de cette nouvelle carte stratégique jouée par le leader du MIM, Jean-Philippe #Nilor, le frère « déchu » de BNA ne va sûrement pas prendre la blague.