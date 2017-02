Ca se passe dans la rubrique « Les SMS du jour » du quotidien #France-Antilles édition #Martinique. Pierre et Chabine ne ce sont jamais rencontrés mais ils échangent sur un sujet épineux sur scène. On parle d’un député dont l’attachée parlementaire aurait un double vit dans sa vie et serait également sa maîtresse. Oh mon dieu!!!! On en apprend de belles. C’est un scandale. Quelle ignominie.Quel Panini. Les députés de l’île devraient déposer une plainte commune ça suffit.