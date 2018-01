Pour H&M le singe le plus cool de la jungle est un enfant noir

La discrimination raciale démarre fort en 2018 pour ceux et celles qui ont la peau noire. Après ce connard de Antoine #Griezmann qui avait bien enrichi l’année 2017 avec son black face, c’est maintenant la marque H&M qui apporte sa contribution sur son site en Grande-Bretagne. On voit un petit noir qui porte un sweat-shirt avec une accroche étonnante pour ne pas dire pire « Coolest mookey in jungle » qui dans la langue de #Colbert le père du #CodeNoir qui a une statue devant l’assemblée nationale française signifie « le singe le plus gentil de la forêt ». On aurait savoir quel noir a koké la femme du patron du H&M ?…il faut qu’il se dénonce.Ça suffit.

On note revanche que l’enfant blanc est un expert en survie.Normal. Il a la couleur de Griezmann.