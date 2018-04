Et pourtant en Martinique on vote pour ces deux fumistes…ça veut sûrement dire quelque chose…

On dit souvent que les « Antillais » de #Martinique et de #Guadeloupe, pas forcément les Cubains et les Haïtiens ou les autres de l’arc, sont des putains de fainéants, qui aiment boire, danser le zouk, baiser la femme des autres. Les humoristes noirs de #France en bons suceurs de raie, véhiculent ces clichés et les français…adorent ça.

Seul hic et si #Fary, le moins con d’entre eux avait raison ?

En attendant, deux élus de #Martinique membres actifs du G20 offrent le bâton pour se faire battre comme du lambi métis.

Bruno Nestor Azérot député du nord qui doit rendre son tablier bleu blanc rouge le 24 avril 2018 et l’homme de l’ascenseur qui provoque chez Marlène #Shiappa une cécité graduelle, le pape de l’andidantité, le prince de l’andidantété, le romantique qui ne vanus cocus, Jean-Philippe #Nilor.

Deux glandeurs comploteurs démasqués par les statistiques.

Et pourtant en Martinique on vote pour ces deux fumistes…comme dit Aimé Césaire…ça veut sûrement dire quelque chose…

Voici le top 10 des député(e)s qui ont le plus déserté les bancs de l’assemblée depuis le début de leur mandat.

Détail de la notation :

Semaines de présent / Semaines écoulés depuis le début du mandat

(Calculer grâce aux données du site https://www.nosdeputes.fr/synthese)

Bruno Nestor Azerot

Franck Marlin : @franckmarlin

Bernard Brochand

Olivier Dassault

Jean-Philippe Nilor

Stéphane Claireaux

Mansour Kamardine

Nicole Sanquer Fareata

Michèle Tabarot

Huguette Bello

Source : https://www.facebook.com/lescancresdelhemicycle/

Ah j’oubliais…Selon notre envoyé spécial

Franck Vaskolovic, le bureau de Nilor à l’Assemblée nationale, serait fermé. Pas de collaboratrice parlementaire à Paris!

Le sieur a donc 3 collaboratrices basées en Martinique : 2 à Sainte-Luce et 1 …à la CTM ce qui ne doit pas être très légal. A suivre.