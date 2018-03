Qui est la CARLA dont parle Corinne Mencé-Caster dans son livre « Le talisman de la présidente » ?

Facebook

Le Président de la Commission "Prévention et collecte des déchets" et le directeur de l'Environnement de l' Espace Sud ont pris part aux échanges entre l'Eco Organisme CITEO et les élus et techniciens des DOM COM en charge de la gestion des déchets ménagers, pour la réévaluation du soutien financier à la collecte sélective.



Réunion orhanisée par l'ACCD'OM à la FEDOM avec tous les partenaires du traitement des déchets en Outre Mer

Visite de Sen'As Food à Sainte Luce, bénéficiaire du programme de l'ADIE.



Le jeudi 1er Mars, dans le cadre du partenariat entre l’Espace Sud et l’ADIE Martinique une délégation d’élus communautaires est allée à la rencontre de trois entrepreneurs ayant bénéficié d’un accompagnement et d’un financement. En effet, la communauté d’agglomération de l'Espace Sud est engagée auprès de I' ADIE MARTINIQUE et soutient ses actions en tant que partenaire financier.



Depuis 2010 ce sont quatre conventions de partenariat triennale qui ont été signées, dont une en 2017, permettant à des créateurs d’entreprises de concrétiser leur projet dans le sud.

La nouvelle convention prévoit l'accompagnement de 450 porteurs de projet de création d'entreprise, de développement d'entreprise et de retour à l'emploi salarié sur le territoire de la CAESM.

Inauguration à l'Espace Sud ce 23 Mars 2018 de la La Boutik Bô Kay. Cette épicerie sociale et solidaire itinérante intercommunale, permet aux personnes disposant de faibles ressources d’acheter des produits de base à moindre coût. Grâce aux économies réalisées, elles peuvent apurer une dette ou financer un projet de vie. L’épicerie solidaire est un véritable outil d’aide alimentaire pour apporter une accompagnement pendant une période aux bénéficiaire sur les thématiques multiples : santé, budget, éducation, cuisine, sport etc…La mise en œuvre se fait en s’appuyant sur les équipes bénévoles du Secours Catholique présentes dans les 12 communes.

