Reviens Aimé…il est devenu flou

En #Martinique et même dans son propre parti politique, beaucoup pensent que Serge #Letchimy est parti.L’actuel leader du Parti Progressiste Martiniquais qui a fait l’économie d’une utile remise en question personnel n’est pas encore guéri de la défaite du 13 décembre 2015.

15 mois plus tard, le violent coup de boutou électoral a laissé des plaies vives. L’homme est aujourd’hui contesté dans le réservoir de Trénelle. Et le PPM roule sur la réserve. Le parti de Césaire erre à cause d’un Sergio qui manque de vision. Lol ? Non loli.