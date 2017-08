TDY2017 Les « doucineurs » dans la yole ronde de Martinique

Qu’ils et qu’elles se rassurent, nous ne donnerons pas de noms. Pas encore. Mais, là, on va faire un petit inventaire des doucineurs et de leurs pratiques dans le Tour de #Martinique.

Il y a ceux qu’on voit se pavaner sur les podiums. Pas aux arrivées, au bord de mer les pieds dans l’eau. NON. Pas dans la populace voyons ! Sur le podium, là où tout le monde peut les voir. Là où il faut se poser pour être sûr de passer à la télé et être sur toutes les photos avec les coursiers. Certains se mettant même devant les coursiers pour être bien sûr d’y être…… Le Tour, c’est l’occasion de se faire voir, de passer à la radio, à la télé…. La plupart pourtant n’a jamais vu un bwa-drésé de près !!!

Il y a ceux qui commentent ! Il faut les entendre ! Il faut entendre l’immense majorité là encore baragouiner des inepties, des analysent farfelues dans les micros durant le Tour des #Yoles, désorientant leurs auditeurs avec leurs commentaires, avis et pronostics saugrenus. Et pourtant, année après année, malgré l’indigence crasse de leurs prestations, ils et elles sont là à cacophoniquer en toute impunité créant même la confusion… et ils sont payés pour ça oui !

Il y en a d’autres chez les plaisanciers ou encore dans les associations de yoles, chez les supporters, à la Fédération même qu’on voit pointer la tête lorsque le Tour démarre….

Tous ont de commun que le reste de l’année ils ignorent TOTALEMENT les courses des différentes compétitions qui se déroulent, dimanche après dimanche, sur pratiquement tous les bords de mer de Martinique…

Ces doucineurs du Tour des Yoles sont partout. Ils occupent toutes les positions sociales, professionnelles ou électives possibles. De la yole, honnêtement, il est difficile de croire qu’ils ne s’en foutent pas. Royalement.

Mais le Tour, … Ah le Tour des Yoles ; ça c’est autre chose. Il y a les cameras ! Le public à terre ! Innombrable, une fête patronale démultipliée. Il y a les bateaux, les afters et before en tout genre pour tous les goûts…,

Ah sé dousinè-a ! …. Swi bato, swi mikro, swi foto….