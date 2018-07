Pourquoi le test de dépistage du chlordécone n’est-il PAS remboursé ? (vidéo)

On se demande pas si on nous prend pour des pigeons parfois.

En Guadeloupe et Martinique, on peut se faire dépister mais… il faut payer 140 euros non remboursés.

Ce n’est pas comme si il y a avait urgence !

Rappel : à 44 ans à partir de 0,0019 mg / litre de sang un homme est déjà jugé “à risque” de développer un cancer de la prostate.

DONC POURQUOI CE TEST N’EST-IL PAS REMBOURSE ?

Au lieu de payer des cures thermales inutiles et en Europe…

Reportage de Cécile Marre (La 1ère), qui est un peu notre Elise Lucet “PIL”, sur la mise en place – par un labo hexagonal bien entendu – du test de dépistage. Pour l’instant ce n’est pas la foule… tu m’étonnes…