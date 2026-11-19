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Cinq ans après les faits, l'affaire Michel Zecler revient devant la justice avec une nouvelle échéance judiciaire.

Le 21 novembre 2020, ce producteur de musique martiniquais était violemment frappé par plusieurs policiers dans son studio parisien. Des images de vidéosurveillance avaient alors fait voler en éclats une partie du récit initial des fonctionnaires de police.

Les images étaient là. Les coups aussi.

Ce jeudi 19 novembre 2026, l'avocate générale a requis six ans de prison ferme contre Aurélien Lapersonne, cinq ans contre Philippe Tondeux et quatre ans contre Pierre Plantier.

Elle a également demandé la reconnaissance de la circonstance aggravante de racisme et l'interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier pour les trois prévenus.

Ces réquisitions ne constituent évidemment pas une condamnation. Le tribunal doit rendre sa décision vendredi 20 novembre 2026.

Mais cette affaire dépasse largement le parcours individuel de Michel Zecler.

Elle interroge la relation entre les citoyens et ceux qui sont chargés de faire respecter la loi. Elle pose aussi une question fondamentale : que vaut la parole d'une institution lorsque des images viennent contredire la version de certains de ses représentants ?

Pour la Martinique, l'affaire possède une résonance particulière. La victime est un Martiniquais. Et les questions soulevées par ce dossier — violences policières, discriminations, racisme et accès à la justice — ne sont pas étrangères aux préoccupations ultramarines.

Cinq ans après, le dossier Zecler rappelle une évidence : l'uniforme ne confère aucune immunité et l'autorité ne dispense jamais de rendre des comptes.

Vendredi, la justice devra rendre son verdict. À demain...si vous le voulez bien.