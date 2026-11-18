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Le mythe phallique noir à la conquête du palais d'Antoine Crozat.

Un colosse en campagne avec comme pagne le bleu le blanc et le rouge. Un drapeau tricolore qui donne une belle envie de vit, de châteaux en Espagne. D'apprécier l'os moelleux voire juteux de ce molosse humain qui laisse sans mot. Le pari vaut le match. Pour faire des plans sur la comète ou en commettre sur la moquette.

Un Teddy Riner en mode By Low Law sera pendant 5 mois le jus d'orange qui dérange et mettra en rut les sens. Surtout pour celles qui passeront à la pompe pour faire le plein avec poils pubiens qui puent bien le mâle.

Cette présidentielle béante comme une plaie sociétale me plaît.

Une seule chose est sûre on ne va pas broyer du noir.