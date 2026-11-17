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Place d’Italie - Fin d’après-midi. Ce mardi 17 novembre 2026, un mois après le 17 octobre...le ciel est gris, il ne fait pas trop froid mais le vent offre par vagues, des rafales glacées et sévères.

Les organisations syndicales remercient les participants, leurs fourgonnettes se faufilent entre les cars des policiers en haut de l’avenue d’Italie pour débrancher les sonos et replier les baudruches.

Sur la place, pétage de feux de bengale et hurlements : les jeunes se défoulent. Le crépuscule rougeoit. Les flics se tendent. Assis tranquillement en terrasse du kebab un trio de jeunes regarde et commente.

Pas possible de se rapprocher : « la rue est coupée monsieur ». Pas de casse cette fois-ci. 175.000 personnes selon la CGT, 28.000 selon les Préfecture de Police. La réalité est qu’il y en avait un paquet en plus de 28.000 manifestants mais pas jusqu’à 146 000 pour cette journée de mobilisations de l’Intersyndicale de la fonction publique qui réclame une revalorisation immédiate des salaires.