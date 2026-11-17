Samedi 14 novembre, c’était la Journée mondiale du diabète. L’occasion de revenir sur un grand moment de l’histoire de France contemporaine. Le 15 mai 2025, Emmanuel Macron remettait à Bernard « à Yacht », grand commerçant triangulaire, les insignes de grand officier de la Légion d’honneur.
Une cérémonie qui nous donne aujourd’hui l’occasion de nous poser une question un peu moins glamour : quelles sont les conséquences sanitaires du modèle économique de la « Grande Épicerie » en Martinique ? Qui décide réellement de ce que nous mangeons ? Bonne question.
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