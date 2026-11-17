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Fort-de-France, le 15 novembre 2026

gilles dégras

À

Monsieur le Maire de Fort-de-France, Didier Laguerre

Objet : Demande de comptes sur les fonds du Sermac et sur le vol du coffre-fort de la caisse des écoles

Monsieur le Maire,

Deux affaires, à dix ans d'intervalle, touchent à la gestion d'espèces dans des services municipaux. En tant que citoyen et contribuable, je vous demande de rendre compte aux Foyalais.

1. L'argent découvert dans un coffre du Sermac

Le 13 novembre 2026, RCI Martinique a rapporté la découverte, dans un coffre du Sermac, d'une somme importante en billets et en pièces, conservée plusieurs années. Elle pourrait provenir des recettes d'ateliers et de cours perçues depuis 2019. Vos services ne contestent pas les faits, mais indiquent que le montant avancé d’environ 130 000 euros ne correspond pas à la réalité. La Ville a ouvert une enquête administrative. Je vous demande de nous indiquer :

• le montant exact compté sous la supervision du Trésor public, et la date de la découverte ;

• l'origine de ces fonds : quelles activités, quelles années, quels montants ;

• les raisons pour lesquelles ces sommes n'ont pas été versées régulièrement au Trésor public, et qui en avait la charge ;

• les contrôles qui existaient, et ceux qui n'ont pas fonctionné, depuis 2019 ;

• les suites envisagées : signalement à la justice, saisine de la Chambre régionale des comptes ;

• la date à laquelle les conclusions de l'enquête administrative seront rendues publiques.

1. Le vol du coffre-fort de la caisse des écoles en 2016

Dans la nuit du 29 mai 2016, le coffre-fort de la caisse des écoles de Fort-de-France, pourtant fixé au mur et au sol, a été emporté. Il contenait 75 000 euros, dont 30 000 euros en espèces, le reste en chèques et reçus de cartes bancaires. Cette somme devait être versée au Trésor public, mais « pour des raisons techniques » elle ne l'avait pas été. Le président de la caisse des écoles d'alors, Alain Alfred, jugeait que les auteurs étaient bien informés ou avaient profité de circonstances extraordinaires. À ma connaissance, aucune suite n'a été rendue publique. Je vous demande de nous indiquer :

• ce que sont devenues la plainte et l'enquête de police : auteurs identifiés, coffre retrouvé, éventuelle décision de justice ;

• si les 75 000 euros ont été remboursés, assurés ou passés en perte, et à qui incombait la perte ;

• quelles « raisons techniques » avaient empêché le versement au Trésor public ;

• quelles mesures ont été prises depuis 2016 sur la conservation et le versement des espèces.

Ce que je demande.

Je ne porte aucune accusation individuelle : aucune responsabilité n'est établie à ce stade pour le Sermac, et l'enquête de 2016 n'a pas, à ma connaissance, été rendue publique. Je ne prétends pas non plus que les deux affaires soient liées. Mais deux fois, des sommes importantes sont restées hors du circuit du Trésor public. Les alertes que des organisations syndicales disent avoir lancées depuis des années exigent des réponses claires.

Je vous demande. Je vous en supplie au nom de Jésus, de notre vénérable stratophérique Tèt Boskaf et de Monseigneur David Macaire, de rendre ces réponses publiques et de les présenter au conseil municipal.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.

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