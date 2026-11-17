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La spiritualité aurait-elle servi de prétexte à des pratiques particulièrement inquiétantes en Martinique ?

Un collectif de victimes souhaite briser le silence autour d'agissements dénoncés à l'encontre de deux individus se présentant sous les prénoms de Hassan et Abdoul, qui recevraient des personnes au 50, rue Paul-Langevin, à Fort-de-France en Martinique.

Selon les éléments communiqués par ce collectif, une dizaine de personnes auraient déjà signalé des faits et déposé plainte.

Parmi les témoignages recueillis, plusieurs femmes affirment avoir été contraintes de se déshabiller lors de prétendues consultations spirituelles. Des accusations particulièrement graves qui devront être examinées par les enquêteurs et, le cas échéant, par la justice.

Autre élément rapporté : Hassan aurait été hébergé pendant plus d'un an par Abdoul. La nature exacte de leurs relations, le rôle éventuel de chacun et leur implication dans les faits dénoncés restent à déterminer.

Derrière ces témoignages se dessine une question essentielle : des personnes en situation de détresse ou de vulnérabilité auraient-elles été abusées sous couvert de pratiques spirituelles ?

À ce stade, les accusations ne valent pas condamnations. Mais la multiplication alléguée des plaintes appelle une attention particulière des autorités judiciaires.

Le collectif entend poursuivre son action, accompagner les personnes concernées et encourager toute victime potentielle à se rapprocher des services de police ou de gendarmerie.

La crédulité, la détresse et la vulnérabilité ne doivent jamais devenir un fonds de commerce.

En Martinique, les victimes présumées réclament justice. La justice devra maintenant établir les faits et les responsabilités.

Affaire à suivre. Avec ou sans boule de cristal.